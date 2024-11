Il Vescovo: «I Santi sono anche le persone buone che incontriamo» (Di venerdì 1 novembre 2024) OGNISSanti. sono i giorni del ricordo e della preghiera per i nostri defunti. Il Vescovo Francesco Beschi ha presieduto la Messa in Cattedrale. Ecodibergamo.it - Il Vescovo: «I Santi sono anche le persone buone che incontriamo» Leggi tutto su Ecodibergamo.it (Di venerdì 1 novembre 2024) OGNISi giorni del ricordo e della preghiera per i nostri defunti. IlFrancesco Beschi ha presieduto la Messa in Cattedrale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: «Ile persone buone che incontriamo»; Solennità di Tutti ie Commemorazione dei Defunti; Idel grande fiume. Nella solennità di Tutti iricordiamocoloro che dalle rive del Poarrivati alla gloria degli altari; Festa dei patroni diocesani Cassiano e Vigilio, il monito delMuser; Mugugni per discorso troppo lungo: ilIntini rinuncia all’omelia; Maffeis va a casa di Laura: "Si è presentato come don Ivan. Poi ho saputo che era l’arcivescovo"; Approfondisci 🔍

Il Vescovo: «I Santi sono anche le persone buone che incontriamo»

(ecodibergamo.it)

La Chiesa celebra la solennità di Ognissanti, che ricorda la comunione dei Santi. Alle 10.30 in Cattedrale, il Vescovo Francesco Beschi ha presieduto una solenne concelebrazione eucaristica che ...

Tutti i santi: Papa, le Beatitudini carta d’identità del cristiano

(toscanaoggi.it)

Anche oggi dalla finestra del Palazzo Apostolico Papa Francesco ha commentato le parole della liturgia prima della recita dell’Angelus. Il Pontefice, nella festa di Tutti i Santi, ha sottolineato come ...

Ognissanti, il monito del vescovo Tisi: «Basta rincorrere la perfezione e misurare la santità»

(giornaletrentino.it)

Folla al cimitero di Trento per la celebrazione del 1° novembre: «Non possiamo fare a meno degli altri, torniamo a fidarci» ...

Il monito di Vescovo Lauro nell’Omelia di Ognissanti

(ladigetto.it)

Monsignor Tisi: «No al narcisismo di massa e alla presunzione di ‘misurare’ la santità. Santità è credere al fidarsi degli altri» ...