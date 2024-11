Gratis anche in Italia la modalità Vocale Avanzata di ChatGPT. Parlare con l’IA come con un amico (Di venerdì 1 novembre 2024) Se finora era un’esclusiva degli utenti a pagamento, la “nuova parlantina” di ChatGPT è disponibile per tutti. Ci sono però dei limiti Dday.it - Gratis anche in Italia la modalità Vocale Avanzata di ChatGPT. Parlare con l’IA come con un amico Leggi tutto su Dday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Se finora era un’esclusiva degli utenti a pagamento, la “nuova parlantina” diè disponibile per tutti. Ci sono però dei limiti

ChatGPT: modalità vocale avanzata disponibile gratuitamente

(msn.com)

A pochi giorni dal suo rilascio in Europa, la modalità vocale di ChatGPT è ora disponibile anche per gli account gratuiti.

ChatGPT, la modalità vocale avanzata arriva in Italia

(wired.it)

Dopo una lunga attesa, finalmente la modalità vocale avanzata di ChatGPT è disponibile anche in Italia con la lingua italiana per sfruttare tutte le potenzialità di un'interazione più naturale e con l ...

