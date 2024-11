Isaechia.it - Grande Fratello, famosa ex gieffina pubblica una storia dall’ospedale: “Ho rischiato la morte”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Isaechia.it: Momenti di terrore per unaex concorrente del. Francesca De André è stata vittima di un incidente casalingo che avrebbe potuto costarle davvero la vita. Come raccontato dall’ex, in un momento di disattenzione ha scambiato un bicchiere di detersivo per uno yogurt. Resasi conto dell’errore dopo essersi sentita male, immediatamente è stata portata in ospedale. Il racconto dell’ex protagonista delsul suo profilo Instagram: A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt. Holaoggi. E forse anche chi si è preoccupato per me quando mi in ha vista e sentita stare male e urlare per il dolore delle corrosioni interne ed essere costretta a correre in ospedale. Il detersivo hadi performi fegato, appendice, stomaco, l’intestino.