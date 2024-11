France Odeon: per la prima volta a Fiesole (Di venerdì 1 novembre 2024) Fiesole, 1 novembre 2024- prima volta il Teatro di Fiesole, ospiterà la chiusura del France Odeon, la rassegna dedicata al cinema Francese, realizzata dall'Associazione France Odeon in collaborazione con Institut Français Firenze e Fondazione Sistema Toscana. Domani, sabato 2 novembre, è in programma una giornata completamente gratuita nel teatro di Largo P. Farulli, 1. Si inizia alle 10.30 con l'incontro con uno dei giurati di questa edizione, lo scrittore Tahar Ben Jelloun (insieme a lui in giuria Milena Vukotic, Carolina Pavone e Maurizio Braucc) che parlerà di cinema e letteratura. A seguire, proiezione de La piscine di Jacques Deray, con protagonisti Romy Schneider, Jane Birkin e Alain Delon, per un omaggio all'icona del cinema Francese scomparso pochi mesi fa. Lanazione.it - France Odeon: per la prima volta a Fiesole Leggi tutto su Lanazione.it (Di venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024-il Teatro di, ospiterà la chiusura del, la rassegna dedicata al cinemase, realizzata dall'Associazionein collaborazione con Institut Français Firenze e Fondazione Sistema Toscana. Domani, sabato 2 novembre, è in programma una giornata completamente gratuita nel teatro di Largo P. Farulli, 1. Si inizia alle 10.30 con l'incontro con uno dei giurati di questa edizione, lo scrittore Tahar Ben Jelloun (insieme a lui in giuria Milena Vukotic, Carolina Pavone e Maurizio Braucc) che parlerà di cinema e letteratura. A seguire, proiezione de La piscine di Jacques Deray, con protagonisti Romy Schneider, Jane Birkin e Alain Delon, per un omaggio all'icona del cinemase scomparso pochi mesi fa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: per laa Fiesole; A tu per tu con Francesco Martinotti, direttore della rassegnaa Firenze; Al via la 16esima edizione di, il meglio del cinema francese a Firenze; '2024' - Il festival dedicato al cinema francese; Vincent Lindon e Bertrand Bonello ospiti a, il programma completo;: appuntamenti insoliti e preziosi nel ricordo di Alain Delon; Approfondisci 🔍

France Odeon: per la prima volta a Fiesole

(msn.com)

Il prestigioso Festival di cinema francese chiuderà domani sabato 2 novembre con un evento gratuito al Teatro di Largo Farulli ...

France Odeon 2024

(itinerarinellarte.it)

Prende il via il 29 ottobre 2024, al Cinema La Compagnia la 16ª edizione di France Odeon, il festival che porta a Firenze la migliore cinematografia contemporanea d'oltralpe, fino al 2 novembre.

Vincent Lindon e Bertrand Bonello ospiti a France Odeon, il programma completo

(msn.com)

Vincent Lindon e Bertrand Bonello saranno gli ospiti della sedicesima edizione di France Odeon, in programma a Firenze dal 29 ottobre al 2 novembre. La rassegna dedicata al cinema francese, diretta da ...

La Francia in dodici film. Festival con grandi nomi

(msn.com)

L’ultima interpretazione di Philippe Noiret in ‘Père et fils’ a France Odeon. In giuria Tahar Ben Jelloun e tra gli ospiti Vincent Lindon, coppa Volpi a Venezia. .