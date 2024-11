Bergamonews.it - Fiera Campionaria, tutto pronto per un weekend di eventi e spettacoli

(Bergamonews.it - venerdì 1 novembre 2024)- Bergamo. Dopo le prime due giornate infrasettimanali, anche nella festività di Ognissanti sono arrivati in migliaia inBergamo per la 45esima edizione della, lamultisettoriale di Promoberg dedicata al commercio e ai servizi in programma fino a domenica 3 novembre 2024. Confermato l’ingresso gratuito. Complessivamente sui 16mila metri quadrati al coperto dedicati alla ‘delle fiere’ della società che gestisce da sempre il centro espositivo e congressuale in via Lunga sono in vetrina una quarantina di settori merceologici portati da 200 imprese provenienti da 16 regioni e 45 provincie italiane e da uno stato estero (Ecuador).