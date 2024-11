Era il Capo Reparto più anziano della provincia: dopo 34 anni di servizio lascia i vigili del fuoco - Era il Capo Reparto più anziano della provincia e, a 60 anni e dopo 34 anni di servizio, lascia i vigili del fuoco Flavio Mezzolani. Entrato nel Corpo nazionale nel dicembre del 1990, ha trascorso la sua carriera quasi sempre al comando di Rimini pur essendo originario e residente a Pesaro Riminitoday.it - Era il Capo Reparto più anziano della provincia: dopo 34 anni di servizio lascia i vigili del fuoco Leggi tutto su Riminitoday.it (Riminitoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Era ilpiùe, a 6034didelFlavio Mezzolani. Entrato nel Corpo nazionale nel dicembre del 1990, ha trascorso la sua carriera quasi sempre al comando di Rimini pur essendo originario e residente a Pesaro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ilpiù anziano della provincia: dopo 34 anni di servizio lascia i vigili del fuoco; Bologna, rabbia e dolore. Il padre di Lorenzo: “Non vedrà mai sua figlia”; Tragedia nel Corpo Nazionale: un Vigile del fuoco muore durante un intervento di soccorso; ChiAntonio Ciccorelli, ilfoggiano dei vigili del fuoco morto da eroe; Il caporeparto dei vigili del fuoco Carmelo Mangione va in pensione: ha preso parte ai soccorsi delle più grandi emergenze degli ultimi anni; Ildei Vigili del Fuoco Maurizio Lalli va in pensione; Approfondisci 🔍

Concorso interno Vigili del Fuoco 2024 per 1239 capo squadra, bando online: i requisiti

(fanpage.it)

Online il bando di concorso interno per il reclutamento di 1.239 capo squadra per i Vigili del Fuoco. La maggioranza dei posti è per quelli generici che trovano molta richiesta a Torino, Milano e ...

Matilde Lorenzi, chi era la sciatrice morta dopo una caduta

(msn.com)

La giovane promessa azzurra è rimasta vittima di un tragico incidente durante un allenamento. Membro dell'Esercito, aspettava di esordire in Coppa del Mondo di Redazione Una brutta caduta durante un a ...

È morta Matilde Lorenzi, era caduta in Val Senales

(msn.com)

La 20enne sciatrice azzurra era ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Maurizio di Bolzano dopo una bruttissima caduta ...

Linus: «La mia radio, più umana e più vera»

(msn.com)

Alla porta della sede milanese di Radio Deejay, in via Massena, all’angolo di quella storica della Rai, l’occhio dell’ex ragazzo degli anni ’80 rimane ipnotizzato dalla scritta “One Nation, One Statio ...