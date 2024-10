Quotidiano.net - Dybala 'dispiace per Firenze, si può perdere ma dando tutto'

Leggi tutto su Quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: "Per noi era fondamentale vincere, venivamo da una settimana difficile e capiamo i tifosi, ma contava vincere e dare qualcosa in più, perché penso che alla fine si possa, ma bisogna dare sempre. Sono dispiaciuto per". Lo ha detto Pauloa DAZN dopo aver segnato il gol vittoria nella sfida con il Torino. "Il gol? Non sapevo dove fossi - racconta - Sapevo che la porta era vuota, ho immaginato fosse lì e per fortuna è andata bene". A chi gli sottolinea che con la rete di oggi è diventato il terzo miglior marcatore argentino della Serie A eguagliando Higuain risponde: "E' un traguardo bellissimo, spero di poter continuare a segnare per me, per la Roma e per i tifosi". Al fianco dianche Baldanzi. "Non conta il singolo, siamo tutti uniti. Dovevamo farci perdonare, ci servivano i tre punti per la classifica e per il nostro umore", ha detto il 35 giallorosso.