Ilgiorno.it - Dottore colpevole di abusi. Visitando allungava le mani. La condanna: 5 anni e 4 mesi

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:to il medico di 63accusato da cinque lavoratrici di averle abusate durante una visita in azienda. Il giudice Elisa Mombelli ha emesso ieri la sentenza per violenza sessuale: cinquee quattrodi reclusione, accogliendo quasi per intero le richieste dell’accusa. La Procura aveva infatti chiesto cinquee ottodi carcere per il professionista. Sorpresi gli avvocati difensori, Emiliano Rossi e Sergio Stravino, che erano subentrati ai colleghi cremonesi Simona Bracchi e Luisa Sangiov. "Abbiamo perso una battaglia, non la guerra. Attendo il dispositivo – precisa l’avvocato Stravino – e poi di certo faremo ricorso. Sono sicuro che le motivazioni riportate nella memoria difensiva prodotta a metà mese troveranno ascolto a Brescia, in Corte d’Appello".