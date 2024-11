Devastante incidente in provincia di Latina | Gianluca muore in sella alla sua moto Aveva solo 43 anni

Gianluca Marangon, un operaio di 43 anni appassionato di motociclismo, che ha perso la vita nella serata di ieri in un drammatico incidente frontale. L’uomo era alla guida della sua KTM Adventure 1190 quando, lungo la strada Santa Maria, ha impattato contro una Ford Puma guidata da un infermiere di 41 anni. La Dinamica dell’incidente L’incidente si è verificato intorno alle 20:40, a circa due chilometri dal centro di Borgo Santa Maria, lungo la strada provinciale che conduce verso Acciarella. Nel tratto rettilineo poco prima dell’incrocio con strada del Bufalotto, la Ford Puma, guidata da A.G., avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, collidendo frontalmente con la moto di Marangon che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato Devastante, con entrambi i mezzi che hanno riportato danni significativi. Leggi tutto su Dayitalianews.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dayitalianews.com: Non c’è stato nulla da fare perMarangon, un operaio di 43appassionato diciclismo, che ha perso la vita nella serata di ieri in un drammaticofrontale. L’uomo eraguida della sua KTM Adventure 1190 quando, lungo la strada Santa Maria, ha impattato contro una Ford Puma guidata da un infermiere di 41. La Dinamica dell’L’si è verificato intorno alle 20:40, a circa due chilometri dal centro di Borgo Santa Maria, lungo la stradale che conduce verso Acciarella. Nel tratto rettilineo poco prima dell’incrocio con strada del Bufalotto, la Ford Puma, guidata da A.G., avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, collidendo frontalmente con ladi Marangon che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato, con entrambi i mezzi che hanno riportato dsignificativi.

