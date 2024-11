Cerveteri la Palude di Torre Flavia Luogo del Cuore del Fai | come votarla

Palude di Torre Flavia è uno dei luoghi più suggestivi di Cerveteri e dell’intero Litorale a Nord di Roma. Quest’anno abbiamo l’opportunità di eleggerlo a ‘Luogo del Cuore’ del Fai – Fondo Ambiente Italiano, un contest su scala nazionale che ogni anno punta a premiare il sito italiano più amato dal web e dai turisti. Un contest puramente simbolico, ma che offre una visibilità straordinaria alla nostra area protetta, al nostro territorio e allo straordinario patrimonio naturalistico che Cerveteri ha il privilegio di ospitare. Invito tutti a votare la nostra area protetta ed esprimere la propria preferenza collegandosi al sito del Fai”. Leggi tutto su Ilfaroonline.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfaroonline.it: Ladispoli, 1 novembre 2024 – “Ladiè uno dei luoghi più suggestivi die dell’intero Litorale a Nord di Roma. Quest’anno abbiamo l’opportunità di eleggerlo a ‘del’ del Fai – Fondo Ambiente Italiano, un contest su scala nazionale che ogni anno punta a premiare il sito italiano più amato dal web e dai turisti. Un contest puramente simbolico, ma che offre una visibilità straordinaria alla nostra area protetta, al nostro territorio e allo straordinario patrimonio naturalistico cheha il privilegio di ospitare. Invito tutti a votare la nostra area protetta ed esprimere la propria preferenza collegandosi al sito del Fai”.

Ladispoli, Torre Flavia pulita: appello per il World Cleanup day, orari e luoghi di ritrovo

Ecco tutti i riferimenti per partecipare. Tante adesioni per pulire la palude di Torre Flavia da parte delle associazioni. Invito rivolto anche ai residenti di Ladispoli e Cerveteri L’appuntamento con ...

Ladispoli, riuscita l’Operazione Palude Pulita a torre Flavia

Oggi, 29 settembre, si è svolto nel Monumento Naturale Palude di Torre Flavia l’annuale Cleanup Day, organizzato dalla Città Metropolitana e dall’Associazione Scuolambiente Di Cerveteri. Hanno ...