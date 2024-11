Alluvione Spagna, le voci dei soccorritori: “Stiamo raccogliendo acqua, cibo e beni di prima necessità” (Di venerdì 1 novembre 2024) La Spagna e la regione di Valencia si sono svegliate dopo quello che viene descritto come il disastro naturale più mortale della storia del Paese. Il bilancio delle vittime dice oltre 150 morti e proseguono le ricerche dei corpi senza vita ancora bloccati nelle auto e negli edifici. L’inviata di LaPresse Lucrezia Clemente ha raccolto le testimonianze di alcune delle tantissime persone che sono scese in strada per dare un aiuto concreto, pulendo le strade dal fango o raccogliendo beni di prima necessità. “Ci siamo organizzati questa mattina, in modo che la gente potesse avere un posto dove portare cibo, acqua, oggetti per la pulizia, viveri di base, per la gente che è isolata nei paesi colpiti dall’Alluvione e che non può comprare queste cose lì perché ora è un caos”, racconta uno dei soccorritori. “Valencia si sta impegnando molto. Lapresse.it - Alluvione Spagna, le voci dei soccorritori: “Stiamo raccogliendo acqua, cibo e beni di prima necessità” Leggi tutto su Lapresse.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Lae la regione di Valencia si sono svegliate dopo quello che viene descritto come il disastro naturale più mortale della storia del Paese. Il bilancio delle vittime dice oltre 150 morti e proseguono le ricerche dei corpi senza vita ancora bloccati nelle auto e negli edifici. L’inviata di LaPresse Lucrezia Clemente ha raccolto le testimonianze di alcune delle tantissime persone che sono scese in strada per dare un aiuto concreto, pulendo le strade dal fango odi. “Ci siamo organizzati questa mattina, in modo che la gente potesse avere un posto dove portare, oggetti per la pulizia, viveri di base, per la gente che è isolata nei paesi colpiti dall’e che non può comprare queste cose lì perché ora è un caos”, racconta uno dei. “Valencia si sta impegnando molto.

Alluvione Spagna, le voci dei soccorritori: "Stiamo raccogliendo acqua, cibo e beni di prima necessità"

(LaPresse) La Spagna e la regione di Valencia si sono svegliate dopo quello che viene descritto come il disastro naturale più mortale della ...

Il racconto dalle zone colpite dall'alluvione: i soccorritori recuperano i corpi senza vita dentro le auto

Il video racconto di Giampaolo Visetti dalle aree colpite dalle inondazioni torrenziali che hanno devastato le regioni spagnole di Valencia e Castilla-La Manch. Sulla strada verso Buñol, membri della ...

Alluvione Spagna, Valencia: i soccorritori al lavoro per liberare strade e case dal fango

Dopo la violenta tempesta che ha devastato Valencia i soccorritori sono entrati in azione per liberare le strade e le abitazioni dal fango. Oltre 100 i morti nella Regione Valenciana, in Castiglia-La ...

Alluvione in Spagna, la casa è sommersa: soccorritori salvano una donna e il suo cane

(LaPresse) Una donna e il suo cane sono stati salvati dall'alluvione che ha colpito la Spagna orientale e ha ucciso almeno 72 persone. Le ...