Calciomercato.it - Alluvione in Spagna, tra le vittime c’è un ex giocatore del Valencia

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calciomercato.it: Anche il mondo del calcio viene colpito dalla tragedia che in questi giorni ha travolto lae la regione diUn ex calciatore deltra le oltre 150della Dana, il fenomeno atmosferico che si è abbattuto sulla regione spagnola di. Maltempo in, mortoex(LaPresse) – Calciomercato.itEx calciatore del, José Castillejo è morto a soli 28 anni a causa degli effetti devastanti della Dana, il fenomeno atmosferico che ha colpito gravemente la, causando più di 158e devastando in particolare il territorio della regione di