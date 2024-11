.com - Alluvione a Valencia: i morti sono più di 200. Anche un ex calciatore. E vittime in un tunnel con 30-40 auto accatastate

(.com - venerdì 1 novembre 2024)- Povera: il bilancio deiora supera l'impressionante numero di 200. L'emergenza resta alta, con circa 366.000 abitanti senza acqua potabile e 50mila al buio.si scava ancora nel fango per cercare i sopravvissuti a tre giorni dalla catastrofe provocata da Dana. Ancora polemiche sul ritardo dell'allarme. In uni vigili del fuoco hanno trovatodentro 30-40L'articolo: ipiù di 200.un ex. Ein uncon 30-40proviene da Firenze Post.