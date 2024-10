Zonawrestling.net - WWE: The Undertaker tifa Genoa? Spunta un indizio social

Leggi tutto 🔗 Zonawrestling.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) È una notizia delle ultime ore, Mark Calaway al secolo Theha iniziato a seguire su Instagram la società italiana calcisticaCricket and Football Club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport) Sono ancora poco noti i motivi di questa scelta del Deadman, visto che non ha mai mostrato legami ne colne con alte società calcistiche in generale. Lo stesso club l’ha reso noto attraverso le sue stories, facendo pubblicità a quello che è a tutti gli effetti un follow importante. Avere tra i follower uno tra i wrestler più iconici di sempre è un motivo di vanto per il club più vecchio della Serie A. Vedremo se il Becchino sarà presente al Ferraris in una delle prossime partite della squadra.