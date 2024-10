Dailymilan.it - Verso Monza-Milan, lontano da San Siro numeri da paura per Fonseca. Il dato

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Per ildi Paulosi avvicina la sfida con ilcon unche può spaventare:da Sanun solo punto Nel peggior inizio deldi Pauloc’è anche ilsuoi punti raccoltida casa, dal pienone di Sanpreoccupanti. Ancora una volta in questa stagione che sembra essere già segnata in negativo. Nello specifico ideldal Giuseppe Meazza in questo inizio di stagione parlano chiaro. Dodici gare fino a qui disputate, 5 di queste la squadra rossonera le ha giocate in trasferta. Ma da questo calcolo si è scelto di escludere il derby della Madonnina. Nelle quattro partite rimanenti giocate lontane dao (Roma, Parma, Leverkusen e Firenze), ilha raccolto un solo punto, quella nella famosa serata del cooling break contro la Lazio di Rafael Leao e Theo Hernandez.