Lettera43.it - Valentina Gemignani nuovo capo di gabinetto del ministero della Cultura

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Saràildidelguidato da Alessandro Giuli. L’attuale vicedideldell’Economia ricoprirà l’incarico rimasto vacante dopo le dimissioni di Francesco Spano, avvenute la settimana scorsa in seguito al caso Report. A rivelarlo è l’Ansa che ha citato «diverse fonti». LEGGI ANCHE: Caso Giuli-Spano, la gigantesca faida dentro FdI e l’occasione persa da Meloni Chi èè nata a Chieti nel 1972 e ha avuto diversi ruoli in varie amministrazioni dello Stato. In ultimo, è membro del cda di Poste Italiane dal 2023 e tra i componenti del collegio dei revisori dei conti dell’Autorità GaranteConcorrenza e del Mercato. Dal 2015 al 2021 ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale deldel Mef.