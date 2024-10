Valencia, 158 morti e territori devastati. E non è finita: "La Dana continua" (Di giovedì 31 ottobre 2024) È il disastro naturale più mortale della storia della Spagna a memoria d'uomo, quello causato dalle piogge torrenziali portate dal fenomeno metereologico Dana. Almeno 158 i morti, di cui 155 solo nella regione più colpita, quella di Valencia. Le squadre di soccorso hanno cercato senza sosta i corpi bloccati nelle auto sommerse e negli edifici allagati. Otto persone, tra cui un poliziotto, sono state ritrovate senza vita: erano rimaste intrappolate in un garage nel quartiere La Torre, a Valencia. Altri cadaveri sono stati estratti dai veicoli trascinati dalla corrente di fango e detriti. Alcuni hanno approfittato del caos e della distruzione per saccheggiare i centri commerciali delle aree più colpite, rubando oggetti di lusso, telefoni, pc e profumi di marca. Almeno 39 persone sono state arrestate con l'accusa di sciacallaggio. Iltempo.it - Valencia, 158 morti e territori devastati. E non è finita: "La Dana continua" Leggi tutto 📰 Iltempo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È il disastro naturale più mortale della storia della Spagna a memoria d'uomo, quello causato dalle piogge torrenziali portate dal fenomeno metereologico. Almeno 158 i, di cui 155 solo nella regione più colpita, quella di. Le squadre di soccorso hanno cercato senza sosta i corpi bloccati nelle auto sommerse e negli edifici allagati. Otto persone, tra cui un poliziotto, sono state ritrovate senza vita: erano rimaste intrappolate in un garage nel quartiere La Torre, a. Altri cadaveri sono stati estratti dai veicoli trascinati dalla corrente di fango e detriti. Alcuni hanno approfittato del caos e della distruzione per saccheggiare i centri commerciali delle aree più colpite, rubando oggetti di lusso, telefoni, pc e profumi di marca. Almeno 39 persone sono state arrestate con l'accusa di sciacallaggio.

