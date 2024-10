Vaiano, il bilancio a un anno dall'alluvione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prato, 31 ottobre 2024 - Per la sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli, “quello del prossimo 2 novembre 2024 è un amaro anniversario, vissuto con la determinazione di un grande impegno per superare le tante difficoltà ancora presenti. Diventa più amaro, a maggior ragione, perché coincide con i tragici eventi che hanno colpito la zona di Valencia e che dimostrano, se mai ancora ce ne fosse bisogno, che siamo nel pieno di una transizione climatica e che questo tema dovrebbe essere priorità assoluta dei Governi - aggiunge la sindaca - Da quando sono stata eletta, nel giugno scorso, abbiamo fatto molto per superare quella che ancora si profilava come una situazione di emergenza, penso ad esempio alla rimozione delle terre alluvionali - spiega - moltissimo resta da fare, ma siamo costretti a muoverci con tempi troppo lenti. Lanazione.it - Vaiano, il bilancio a un anno dall'alluvione Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prato, 31 ottobre 2024 - Per la sindaca di, Francesca Vivarelli, “quello del prossimo 2 novembre 2024 è un amaro anniversario, vissuto con la determinazione di un grande impegno per superare le tante difficoltà ancora presenti. Diventa più amaro, a maggior ragione, perché coincide con i tragici eventi che hcolpito la zona di Valencia e che dimostrano, se mai ancora ce ne fosse bisogno, che siamo nel pieno di una transizione climatica e che questo tema dovrebbe essere priorità assoluta dei Governi - aggiunge la sindaca - Da quando sono stata eletta, nel giugno scorso, abbiamo fatto molto per superare quella che ancora si profilava come una situazione di emergenza, penso ad esempio alla rimozione delle terre alluvionali - spiega - moltissimo resta da fare, ma siamo costretti a muoverci con tempi troppo lenti.

