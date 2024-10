Usa 2024, la battaglia finale nei sette swing States che decideranno il futuro dell’America (Di giovedì 31 ottobre 2024) A pochi giorni dalle elezioni presidenziali americane, in cui si danno battaglia la candidata democratica Kamala Harris e il rivale repubblicano Donald Trump, resta un piccolo gruppo di stati ancora in bilico e dove le campagne dei due schieramenti stanno facendo in modo di convincere gli indecisi e coloro che sono poco propensi a votare.I sette "swing States", gli stati indecisi, potrebbero essere l'ago della bilancia e il terreno di scontro dei prossimi giorni. Si tratta di Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Nord, Pennsylvania e Wisconsin. Il candidato che punta alla Casa Bianca deve ottenere almeno 270 dei 538 voti del collegio elettorale, o grandi elettori, e questi stati ne mettono in palio 93. Né Trump né Harris devono vincerli tutti per diventare presidente, ma se uno dei due non ne vince nessuno ha matematicamente perso. Ilfogliettone.it - Usa 2024, la battaglia finale nei sette swing States che decideranno il futuro dell’America Leggi tutto 📰 Ilfogliettone.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A pochi giorni dalle elezioni presidenziali americane, in cui si dannola candidata democratica Kamala Harris e il rivale repubblicano Donald Trump, resta un piccolo gruppo di stati ancora in bilico e dove le campagne dei due schieramenti stanno facendo in modo di convincere gli indecisi e coloro che sono poco propensi a votare.I", gli stati indecisi, potrebbero essere l'ago della bilancia e il terreno di scontro dei prossimi giorni. Si tratta di Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Nord, Pennsylvania e Wisconsin. Il candidato che punta alla Casa Bianca deve ottenere almeno 270 dei 538 voti del collegio elettorale, o grandi elettori, e questi stati ne mettono in palio 93. Né Trump né Harris devono vincerli tutti per diventare presidente, ma se uno dei due non ne vince nessuno ha matematicamente perso.

