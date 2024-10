Metropolitanmagazine.it - Uomini e Donne, ex corteggiatore denunciato: cosa è successo a Ivan Di Stefano

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Diha esercitato abusivamente la professione di medico chirurgo presso il pronto soccorso di Cassino, senza il riconoscimento ministeriale del proprio titolo di laurea conseguito all’estero“, si legge nella nota. La denuncia è scaturita da gravi irregolarità emerse nell’ambito dell’attività di verifica dei requisiti professionali degli operatori sanitari. L’ex volto diha dichiarato di essere specializzato in neurologia, ottenendo così un contratto a tempo determinato con l’Asl di Frosinone, per 36 ore settimanali. Dopo i controlli, i Carabinieri lo hanno segnalato alla magistratura per aver dichiarato falsamente il possesso della specializzazione in neurologia e per aver esercitato abusivamente la professione di medico chirurgo presso il pronto soccorso, senza il riconoscimento ministeriale del proprio titolo di laurea conseguito all’estero.