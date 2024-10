Un appartamento dell'Arcella base logistica dello spaccio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da qualche tempo, attraverso un lavoro di indagine in strada, i militari avevano il sospetto che in un appartamento dell'Arcella potesse esserci una base logistica di spacciatori. La malavita cinese si sta avvicinando a grandi passi al mondo della droga. La conferma è arrivata ieri pomeriggio 30 Padovaoggi.it - Un appartamento dell'Arcella base logistica dello spaccio Leggi tutto 📰 Padovaoggi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da qualche tempo, attraverso un lavoro di indagine in strada, i militari avevano il sospetto che in unpotesse esserci unadi spacciatori. La malavita cinese si sta avvicinando a grandi passi al mondoa droga. La conferma è arrivata ieri pomeriggio 30

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Spaccio di droga all', due pusher diciottenni in manette; Un’associazione gestisce la tratta degli indiani in perfetto stile mafioso: a Padova laoperativa. I luo…; Documenti per l'espatrio e patente falsa, la perquisizione non lascia dubbi: arrestato il 3 luglio 2018; Approfondisci 🔍

Un appartamento dell'Arcella base logistica dello spaccio

(padovaoggi.it)

Ieri 30 ottobre i carabinieri hanno denunciato tre cinesi e hanno sequestrato sostanze stupefacenti. Si sta ora cercando di ricostruire il volume d'affari dei pusher ...

ARCELLA: BICAMERE PARZIALMENTE RISTRUTTURATO

(immobiliare.it)

Vendesi appartamento parzialmente ristrutturato con ascensore, posto auto coperto, ottima posizione centro quartiere Arcella di fronte alla chiesa di San Carlo, tutti i servizi a portata di mano.

STUPENDO APPARTAMENTO IN ARCELLA

(immobiliare.it)

Arcella/ San Carlo - Siamo entusiasti di presentarvi un incantevole appartamento di circa 150 mq, curato nei minimi dettagli, situato al primo piano di un elegante condominio degli anni '80. Immerso ...

Catania: affitta una casa e la usa come base logistica per lo spaccio di droghe, arrestato 24enne

(meridionews.it)

Un appartamento preso in affitto quartiere San Cristoforo di Catania trasformato in una base logistica per lo stoccaggio di cocaina e marijuana. È quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno ...