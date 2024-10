Tredicenne cade dal balcone, mamma dell’ex 15enne va a trovarlo in carcere: “Cacciavite serviva a colpirla” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Inizieranno quest'oggi, giovedì 31 ottobre, gli accertamenti sui cellulari della 13enne morta a Piacenza dopo un volo dal settimo piano. Sotto sequestro anche i dispositivi elettronici del 15enne suo ex fidanzato accusato di omicidio volontario. Fanpage.it - Tredicenne cade dal balcone, mamma dell’ex 15enne va a trovarlo in carcere: “Cacciavite serviva a colpirla” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Inizieranno quest'oggi, giovedì 31 ottobre, gli accertamenti sui cellulari della 13enne morta a Piacenza dopo un volo dal settimo piano. Sotto sequestro anche i dispositivi elettronici delsuo ex fidanzato accusato di omicidio volontario.

