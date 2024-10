Torna la Lago Maggiore Marathon (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torna la XIII Sportway Lago Maggiore Marathon.Domenica 3 novembre porterà i runner a vivere il percorso più panoramico e tra i più veloci d'italia. Da Arona a Verbania, con la vista Lago che farà compagnia a tutti gli atleti impegnati in una delle quattro consuete distanze.Confermate le Novaratoday.it - Torna la Lago Maggiore Marathon Leggi tutto 📰 Novaratoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)la XIII Sportway.Domenica 3 novembre porterà i runner a vivere il percorso più panoramico e tra i più veloci d'italia. Da Arona a Verbania, con la vistache farà compagnia a tutti gli atleti impegnati in una delle quattro consuete distanze.Confermate le

Corsa e panorama, da Arona a Verbania. Torna la Lago Maggiore Marathon

(verbanonews.it)

Le Gare Sempre più stranieri approdano sulle rive del Lago Maggiore per partecipare a questo evento che offre opportunità per tutti i livelli di allenamento. Confermate le quattro distanze: 42 km, 33 ...

