Si fingono corrieri e derubano un'azienda portando via 52mila euro di merce (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei mesi scorsi gli agenti del Commissariato di Mirandola sono stati impegnati nelle indagini sul caso denunciato da un’azienda produttrice di capi di abbigliamento, che nel luglio scorso era rimasta vittima della cosiddetta truffa del “finto corriere”.Di fatto erano stati consegnati Modenatoday.it - Si fingono corrieri e derubano un'azienda portando via 52mila euro di merce Leggi tutto 📰 Modenatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei mesi scorsi gli agenti del Commissariato di Mirandola sono stati impegnati nelle indagini sul caso denunciato da un’produttrice di capi di abbigliamento, che nel luglio scorso era rimasta vittima della cosiddetta truffa del “finto corriere”.Di fatto erano stati consegnati

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Siun'azienda portando via 52mila euro di merce; Siuna azienda di Biassono, due italiani arrestati per truffa a Lissone; Si: in treuna donna anziana; Conti correnti a rischio: truffe online e furti d’identità svuotano le tasche degli italiani | Milena...; Padova. Truffatori d'amore, similitari o imprenditori per derubare le vittime: 2 indagati; Clamoroso escamotage: ladri siper rubare i pacchi in consegna; Approfondisci 🔍

Si fingono corrieri per truffare un negozio: scoperti con 8mila euro di merce, denunciati

(055firenze.it)

Nella mattinata di ieri, lunedì 21 ottobre, due italiani, spacciandosi per addetti di una nota società di spedizioni, si sono introdotti all’interno dell’area carico/scarico dell’outlet di Barberino ...

Si fingono corrieri e tentano di rubare 8mila euro di merce: denunciati

(firenzetoday.it)

La merce, del valore superiore agli 8mila euro, è stata restituita al punto vendita e i due truffatori denunciati alla procura.

Finti corrieri si fanno consegnare 50mila euro da una signora di Matera: arrestati due truffatori di 21 e 23 anni

(informazione.it)

Due giovani campani, di 23 e 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Matera e sottoposti ai domiciliari con braccialetto elettronico, per una truffa commessa a Grassan ...

Barberino, si fingono corrieri e tentano il maxi-colpo all’outlet

(msn.com)

Si sono spacciati per addetti di una società di spedizione, ma sono stati notati dalla guardia giurata e segnalati ai carabinieri ...