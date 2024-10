Sequestro di moto, scooter e un'officina: cos'è successo ai Camaldoli (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli agenti della polizia municipale di Napoli (tutela ambientale) hanno sequestrato, in via Camillo Guerra ai Camaldoli, un’officina per la riparazione di moto.A seguito di controlli effettuati, l'officina è risultata sprovvista di qualsiasi titolo autorizzativo. Il titolare è stato Napolitoday.it - Sequestro di moto, scooter e un'officina: cos'è successo ai Camaldoli Leggi tutto 📰 Napolitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli agenti della polizia municipale di Napoli (tutela ambientale) hanno sequestrato, in via Camillo Guerra ai, un’per la riparazione di.A seguito di controlli effettuati, l'è risultata sprovvista di qualsiasi titolo autorizzativo. Il titolare è stato

