Sanremo Giovani 2025: pubblicati online i brani dei 24 finalisti (Di giovedì 31 ottobre 2024) I brani dei 24 finalisti di Sanremo Giovani sono finalmente disponibili online, e l’attesa per il festival della nuova musica italiana cresce ogni giorno di più. I Giovani artisti si sfideranno in una serie di puntate che condurranno alle tanto ambite semifinali e finali, dove saranno decretati i 4 vincitori che approderanno al Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte. Le Sfide in Diretta su Rai2 e Radio2 Da martedì 12 novembre, ogni settimana gli artisti saranno divisi in gruppi da 6 e si sfideranno in seconda serata su Rai2, con trasmissione simultanea su Radio2. Alessandro Cattelan sarà il conduttore di queste serate, e ogni incontro rappresenta una tappa fondamentale per i Giovani talenti che sperano di accedere alle semifinali del 10 dicembre. Thesocialpost.it - Sanremo Giovani 2025: pubblicati online i brani dei 24 finalisti Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Idei 24disono finalmente disponibili, e l’attesa per il festival della nuova musica italiana cresce ogni giorno di più. Iartisti si sfideranno in una serie di puntate che condurranno alle tanto ambite semifinali e finali, dove saranno decretati i 4 vincitori che approderanno al Festival dinella categoria Nuove Proposte. Le Sfide in Diretta su Rai2 e Radio2 Da martedì 12 novembre, ogni settimana gli artisti saranno divisi in gruppi da 6 e si sfideranno in seconda serata su Rai2, con trasmissione simultanea su Radio2. Alessandro Cattelan sarà il conduttore di queste serate, e ogni incontro rappresenta una tappa fondamentale per italenti che sperano di accedere alle semifinali del 10 dicembre.

