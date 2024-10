Roma affronta il Torino per la decima giornata di Serie A: sfida cruciale all’Olimpico (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, giovedì 31 ottobre, la Roma scende in campo per affrontare il Torino nella decima giornata di Serie A. Questa partita si presenta come un incontro decisivo per entrambe le squadre, in particolare per i giallorossi, che cercano un riscatto dopo alcune prestazioni deludenti. Con l’aria di crisi che aleggia attorno alla squadra e un tecnico, Ivan Juric, sotto pressione, ogni dettaglio farà la differenza in questo match che si giocherà allo STADIO OLIMPICO a partire dalle ore 20.45. Roma alla ricerca di un nuovo slancio La Roma si avvicina a questo incontro con la necessità di recuperare il morale e i punti in classifica. Dopo la recente sconfitta, l’ambiente giallorosso è teso e gli occhi sono puntati sulla squadra per capire se riuscirà a invertire la rotta. Gaeta.it - Roma affronta il Torino per la decima giornata di Serie A: sfida cruciale all’Olimpico Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, giovedì 31 ottobre, lascende in campo perre ilnelladiA. Questa partita si presenta come un incontro decisivo per entrambe le squadre, in particolare per i giallorossi, che cercano un riscatto dopo alcune prestazioni deludenti. Con l’aria di crisi che aleggia attorno alla squadra e un tecnico, Ivan Juric, sotto pressione, ogni dettaglio farà la differenza in questo match che si giocherà allo STADIO OLIMPICO a partire dalle ore 20.45.alla ricerca di un nuovo slancio Lasi avvicina a questo incontro con la necessità di recuperare il morale e i punti in classifica. Dopo la recente sconfitta, l’ambiente giallorosso è teso e gli occhi sono puntati sulla squadra per capire se riuscirà a invertire la rotta.

La Roma è chiamata al riscatto. I giallorossi tornano in campo per la decima giornata di Serie A e oggi, giovedì 31 ottobre, sfideranno il Torino all'Olimpico. Partita molto delicata per Juric, ancora ...

Oggi Juric affronta il suo ex Torino. In palio non ci sono solo i tre punti, ma anche il futuro sulla panchina della Roma. All'Olimpico non c'è il sold out, tanti spazi vuoti, ma comunque l'atmosfera ...

Domani alle 20.45 la squadra giallorossa scenderà in campo per affrontare i granata. L'ultima all'Olimpico finì 3-2 grazie ad una prestazione super dell'argentino ...

Nell'unico turno infrasettimanale di questa Serie A i granata di Paolo Vanoli fanno visita all'Olimpico ai giallorossi del grande ex Ivan Juric ...