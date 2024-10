Iltempo.it - Pantheon "impallato" dal carico-scarico merci, la cartolina della vergogna

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In mezzo alla folla di turisti che circonda incuriosito ildi Roma sotto il sole d'ottobre, abbacinato dalla sua bellezza, c'è anche chi – secondo il deputato leghista Stefano Candiani – non dovrebbe essere d'intralcio a quell'ora, in quel luogo così turistico. Si tratta dei camion die sche riforniscono i bar e i ristoranti di una delle piazze più ammirate del centrocapitale. “Non si può faree squi come se fosse un porto di mare. Sono le 11.30, poi diventa impossibile. Questi devono stare fuori dal centro dalle 7.30 in poi”, sono queste le parole di denuncia pronunciate dal parlamentare, nel video da lui stesso girato che ritrae, appunto, una situazione abbastanza caotica in PiazzaRotonda (L.D.L.).