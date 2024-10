Muore per un’intossicazione dopo aver mangiato la zuppa del supermercato: cosa è successo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ha mangiato una zuppa acquistata al supermercato e si è sentita male. Trasportata d'urgenza in ospedale, è morta poco dopo: cosa è successo? Tutte le ipotesi. Fanpage.it - Muore per un’intossicazione dopo aver mangiato la zuppa del supermercato: cosa è successo Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Haunaacquistata ale si è sentita male. Trasportata d'urgenza in ospedale, è morta poco? Tutte le ipotesi.

Mangia una zuppa di carciofi del supermercato e muore: «Trovate tracce di botulino». Anche la figlia intossicata

Una signora è deceduta in un ospedale di Roma dopo aver mangiato un zuppa di carciofi comprata in un supermercato. Secondo l'autopsia la morte è stata causata ...

Roma, mangia una zuppa del supermercato e muore. "C'era il botulino"

Un'anziana è morta dopo aver mangiato una zuppa di carciofi acquistata in un supermercato romano. Secondo quanto riferisce Repubblica, le cause del decesso sarebbero riconducibili a un'intossicazione ...

Mangia una zuppa comprata in un supermercato di Roma e muore: donna intossicata dal botulino. Grave la figlia

Mangia una zuppa e muore a Roma. Un'anziana è deceduta (è successo alla fine dello scorso settembre), dopo aver mangiato una zuppa di carciofi comprato in un supermercato: nell'alimento consumato ...

