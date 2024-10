Meloni interviene su sciopero, migranti e sanità nell’intervista a Porta a Porta (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Premier definisce “propaganda” lo sciopero contro la manovra e annuncia iniziative su immigrazione e sanità Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a un’intervista su “Porta a Porta” con Bruno Vespa, dove ha trattato alcuni dei principali temi dell’agenda politica. La premier ha definito lo sciopero organizzato contro la manovra finanziaria come pura “propaganda,” sottolineando come, a suo avviso, sia alimentato da motivazioni ideologiche più che economiche. Passando al tema dell’immigrazione, Meloni ha esaltato il recente memorandum d’intesa con l’Albania, che considera un “cambio di rotta” nella lotta all’immigrazione irregolare. La premier ha spiegato che questa cooperazione potrebbe diventare un modello per gestire i flussi migratori e migliorare la sicurezza ai confini italiani. Romadailynews.it - Meloni interviene su sciopero, migranti e sanità nell’intervista a Porta a Porta Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Premier definisce “propaganda” locontro la manovra e annuncia iniziative su immigrazione eIl Presidente del Consiglio, Giorgia, ha partecipato a un’intervista su “” con Bruno Vespa, dove ha trattato alcuni dei principali temi dell’agenda politica. La premier ha definito loorganizzato contro la manovra finanziaria come pura “propaganda,” sottolineando come, a suo avviso, sia alimentato da motivazioni ideologiche più che economiche. Passando al tema dell’immigrazione,ha esaltato il recente memorandum d’intesa con l’Albania, che considera un “cambio di rotta” nella lotta all’immigrazione irregolare. La premier ha spiegato che questa cooperazione potrebbe diventare un modello per gestire i flussi migratori e migliorare la sicurezza ai confini italiani.

