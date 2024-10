Marialuisa Jacobelli riceve il Tapiro d’Oro dopo la papazzata con Francesco Totti: ecco cosa ha detto a Valerio Staffelli (Di giovedì 31 ottobre 2024) dopo il Tapiro d’Oro consegnato a Francesco Totti un paio di giorni fa (e buttato dal finestrino dall’ex Pupone), ieri sera nel corso di una nuova puntata di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha intercettato Marialuisa Jacobelli per la consegna del temutissimo quando ambito trofeo. Come avrà reagito la giornalista sportiva, indicata dalle cronache rosa come la nuova fiamma dell’ex calciatore? Se l’ex capitano della Roma era apparso piuttosto teso e ha preferito tagliare corto, a differenza di Noemi Bocchi apparsa leggermente più rilassata e serena rispetto al compagno, la Jacobelli dopo aver ringraziato l’inviato del Tg satirico ha commentato con una breve dichiarazione: Non parlo più Valerio, io mantengo la linea che sto in silenzio. Isaechia.it - Marialuisa Jacobelli riceve il Tapiro d’Oro dopo la papazzata con Francesco Totti: ecco cosa ha detto a Valerio Staffelli Leggi tutto 📰 Isaechia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ilconsegnato aun paio di giorni fa (e buttato dal finestrino dall’ex Pupone), ieri sera nel corso di una nuova puntata di Striscia la Notiziaha intercettatoper la consegna del temutissimo quando ambito trofeo. Come avrà reagito la giornalista sportiva, indicata dalle cronache rosa come la nuova fiamma dell’ex calciatore? Se l’ex capitano della Roma era apparso piuttosto teso e ha preferito tagliare corto, a differenza di Noemi Bocchi apparsa leggermente più rilassata e serena rispetto al compagno, laaver ringraziato l’inviato del Tg satirico ha commentato con una breve dichiarazione: Non parlo più, io mantengo la linea che sto in silenzio.

