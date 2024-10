Lapresse.it - Luciano D’Adamo, l’uomo che ha perso la memoria dopo un incidente: “Cos’è il navigatore?”

Leggi tutto 📰 Lapresse.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Ho 28 anni, 29 a dicembre“; “Mi viene naturale e invece no, ne ho 67 e ne farò 68”. Inizia così il racconto a ‘Chi l’ha visto?‘ di: risvegliatosi dal comaunnel 2019, non ricorda gli ultimi 39 anni di vita. La storia dia ‘Chi l’ha visto?’ Il 6 febbraio del 2019 viene investito in piazza Santa Maria alle Fornaci. “Mi hanno ritrovato sotto una macchina, hoconoscenza”, ha raccontato al programma. Una volta uscito dall’ospedale, ha iniziato a capire che gli mancavano anni e anni di ricordi. Non sapeva di Silvio Berlusconi e di tanti altri pezzi di storia d’Italia e nel mondo. “Il? Che è il?”, ha detto al figlio andato a prenderlo in ospedale. “Non è che sono ritornato indietro, la mia mente mi dice che ho fatto un salto in avanti” spiega a Federica Sciarelli in studio.