L’importanza del rispetto per lo spazio extra-atmosferico: l’appello della Santa Sede all’Onu (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questione dell’utilizzo dello spazio extra-atmosferico è tornata al centro del dibattito internazionale grazie all’intervento dell’arcivescovo Gabriele Giordano Caccia, osservatore permanente della Santa Sede presso l’Onu. In un contesto dove gli interessi nazionali e commerciali sembrano prevalere, Caccia ha richiamato l’attenzione sulL’importanza di considerare questo spazio come un bene comune dell’umanità, da proteggere e utilizzare pacificamente. Evidente la preoccupazione per la militarizzazione, un tema che potrebbe compromettere la sicurezza e la sostenibilità delle attività spaziali. Uso pacifico dello spazio: un bene comune per l’umanità Secondo l’arcivescovo Caccia, è fondamentale rivendicare l’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico. Gaeta.it - L’importanza del rispetto per lo spazio extra-atmosferico: l’appello della Santa Sede all’Onu Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questione dell’utilizzo delloè tornata al centro del dibattito internazionale grazie all’intervento dell’arcivescovo Gabriele Giordano Caccia, osservatore permanentepresso l’Onu. In un contesto dove gli interessi nazionali e commerciali sembrano prevalere, Caccia ha richiamato l’attenzione suldi considerare questocome un bene comune dell’umanità, da proteggere e utilizzare pacificamente. Evidente la preoccupazione per la militarizzazione, un tema che potrebbe compromettere la sicurezza e la sostenibilità delle attività spaziali. Uso pacifico dello: un bene comune per l’umanità Secondo l’arcivescovo Caccia, è fondamentale rivendicare l’uso pacifico dello

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’delper loextra-atmosferico: l’appello della Santa Sede all’Onu; L'e la bellezza dell'indagine cosmica di Euclid. Intervista alla Project Scientist Valeria Pettorino; Nellole ferite guariscono più lentamente, ripresa ritardata e alterataa Terra. Lo studio; In arrivo la Sem, Settimana europea della mobilità: lopubblico è un bene comune; Milano, come la guardano gli adolescenti di periferia; Teoria della relatività: la grande scoperta di Albert Einstein; Approfondisci 🔍

Diventa sempre più strategico difendere lo spazio e i fondali

(italiaoggi.it)

Che i dati siano il petrolio del futuro si dice da un pezzo. E dove c'è valore spunta sempre l'accaparramento delle risorse e il conseguente traffico illecito. Vale per l'acquisto in nero di idrocarbu ...

La corsa alla conquista dello spazio

(rainews.it)

Dalle telecomunicazioni, alla navigazione, alle previsioni metereologiche, le tecnologie sviluppate per e nello spazio sono sempre più determinanti per le nostre vite. Se ne è parlato in due incontri ...

Liberare spazio su Disco del PC Windows in 10 modi

(navigaweb.net)

Vi mostreremo sia i trucchi per poter liberare velocemente lo spazio sia i tool e ... di sistema occupa un sacco di spazio sull'hard disk, si può ridurre la quantità di spazio su disco riservata a ...

Liberiamo spazi pubblici per lo sport dei bambini

(editorialedomani.it)

In Italia ogni bambino ha a disposizione 10 metri quadrati per giocare all’aperto. Roma ne garantisce soltanto 2. La soluzione di un’urbanistica tattica per fare in modo che il verde pubblico urbano p ...