Ilrestodelcarlino.it - L’Enduro Motor Valley alza la voce: "La strada di crinale va riaperta"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) I volontari di Enduro, da anni impegnati in operazioni di pulizia e manutenzione della rete sentieristica della vallata del Santerno,no la. Il motivo? Capire quello che succede alladiche dal Passo di Prugno si dirige verso Monte Battaglia, al confine tra i territori di Fontanelice e Castel del Rio e quello di Casola Valsenio in provincia di Ravenna. Un’arteria che poi prosegue per la chiesa di Valmaggiore e la località Casa del Gobbo prima di sfociare in Toscana. "Chiusa al transito di ogni tipo di veicolo, bici comprese, con cartelli di divieto dappertutto e non sempre in sintonia – lamentano gli enduristi con l’ambiente nel cuore –. È il collegamento principale sulle nostre colline da dove si diramano tutti i sentieri escursionistici più importanti che da oltre 12 anni cerchiamo di mantenere percorribili con i nostri interventi". Non solo.