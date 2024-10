Gaeta.it - La transizione 5.0 in Friuli: opportunità e sfide per le imprese locali

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il processo di5.0 rappresenta una sfida significativa per le aziende friulane, che si trovano a dover affrontare un mondo in rapido cambiamento. Sebbene ci sia una certa fiducia nella capacità di evoluzione del settore, i dati recenti indicano come molti imprenditori siano ancora poco informati sulle implicazioni e sui vantaggi di questo nuovo paradigma. Un’indagine condotta dalla Camera di commercio di Pordenone-Udine ha messo in luce diversi aspetti della situazione attuale, evidenziando il percorso che ledevono intraprendere per rimanere competitive. La consapevolezza dellesulla5.0 Secondo il sondaggio, il 36% delle aziende intervistate ha affermato di avere una consapevolezza moderata o elevata riguardo alla5.0.