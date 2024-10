La campagna elettorale dei piddini: aborto a domicilio in Emilia-Romagna (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ok della Regione: la Ru486 sarà consegnata a casa. Provoca effetti collaterali, ma le donne saranno seguite solo via Web. Regalo a Big Pharma e, forse, a chi sfrutta le ragazze o vuole occultare gravidanze indesiderate. Laverita.info - La campagna elettorale dei piddini: aborto a domicilio in Emilia-Romagna Leggi tutto 📰 Laverita.info (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ok della Regione: la Ru486 sarà consegnata a casa. Provoca effetti collaterali, ma le donne saranno seguite solo via Web. Regalo a Big Pharma e, forse, a chi sfrutta le ragazze o vuole occultare gravidanze indesiderate.

