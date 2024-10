Gaeta.it - Incendio al Poligono Militare di Vivaro: Intervento dei Vigili del Fuoco per Domare le Fiamme

Unha colpito ildi, situato nella provincia di Pordenone, intorno a mezzogiorno, mentre si svolgeva un'esercitazione dell'Esercito nell'area dei Magredi. Lesono state prontamente segnalate dai militari, che hanno immediatamente richiesto supporto daidelper affrontare la situazione prima che potesse aggravarsi. L'origine dell'è ancora da chiarire, ma si ipotizza che potrebbe essere scaturito da uno sparo di un blindato o dal surriscaldamento dei cingoli dei carri armati. L'deidelLa rapida mobilitazione deidelè stata fondamentale per contenere il rogo. Sul luogo sono giunte squadre provenienti dai distaccamenti di Maniago e Spilimbergo, insieme a un mezzo speciale progettato per operare in terreni difficili, l'Unimog, inviato dal Comando provinciale.