Lanazione.it - Inaugurati i parcheggi di interscambio: 329 posti in più e navette gratuite per il centro

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La Spezia, 31 ottobre 2024 –questa mattina dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini i due nuovimultipiano didi piazza D’Armi e piazzale Pozzoli. Gli interventi sono costati 5 milioni e 400mila euro. La cerimonia ha avuto luogo in piazzale Pozzoli ma entrambi ida oggi saranno aperti e a disposizione della città. Due nuove strutture situate in zone strategiche che consentiranno di raddoppiare il numero di stalli precedentemente disponibili. Due infrastrutture moderne per una città che sta cambiando velocemente e che necessità di nuove funzioni e maggiore efficienza soprattutto nell’ambito della mobilità.