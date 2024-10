In Tribunale per una fiction. L’ex sindaco e l’ex assessore:: "Diffamati da quelle immagini" (Di giovedì 31 ottobre 2024) La fantomatica regista della fiction “Colpo di Grazia“, la cui presenza era stata annunciata dagli antagonisti, si fa viva fuori dal Tribunale di Monza, come era prevedibile, solo con un messaggio audio. Mentre l’ex sindaco Dario Allevi e l’ex assessore alla Sicurezza Federico Arena spiegano in aula le ragioni per cui hanno chiesto complessivamente 170mila euro di risarcimento dei danni al processo per diffamazione. Questa la duplice rappresentazione andata in scena ieri all’ora di pranzo al Palazzo di giustizia monzese per il film antagonista a puntate del 2021 che attaccava la ex Giunta con una satira grottesca sul presunto malaffare dell’urbanistica. A mezzogiorno un gruppetto di appartenenti al Foa Boccaccio si sono raccolti in presidio intorno a un banchetto dove spiccava il nome della regista del mockumentary, la sedicente svedese Skyler Grey. Ilgiorno.it - In Tribunale per una fiction. L’ex sindaco e l’ex assessore:: "Diffamati da quelle immagini" Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La fantomatica regista della“Colpo di Grazia“, la cui presenza era stata annunciata dagli antagonisti, si fa viva fuori daldi Monza, come era prevedibile, solo con un messaggio audio. MentreDario Allevi ealla Sicurezza Federico Arena spiegano in aula le ragioni per cui hanno chiesto complessivamente 170mila euro di risarcimento dei danni al processo per diffamazione. Questa la duplice rappresentazione andata in scena ieri all’ora di pranzo al Palazzo di giustizia monzese per il film antagonista a puntate del 2021 che attaccava la ex Giunta con una satira grottesca sul presunto malaffare dell’urbanistica. A mezzogiorno un gruppetto di appartenenti al Foa Boccaccio si sono raccolti in presidio intorno a un banchetto dove spiccava il nome della regista del mockumentary, la sedicente svedese Skyler Grey.

Alla sbarra il prodotto satirico del centro sociale contro la Giunta del presunto malaffare. E la fantomatica regista appare solo con una voce registrata: "Io non esisto ma chiedo scusa".

Ecco cosa è successo questa mattina poco prima dell'udienza del processo dove l'ex sindaco Allevi e l'ex assessore Arena chiedono 170 mila euro di risarcimento per diffamazione.

Imputati i due tecnici che hanno diffuso in rete la produzione. Intanto il centro sociale avvia una raccolta fondi ...

