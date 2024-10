Hamas:respingiamo proposta tregua breve (Di giovedì 31 ottobre 2024) 11.35 Un fonte di Hamas afferma che il gruppo respinge la proposta di tregua a breve termine a Gaza. Già ieri, secondo quanto riferito dal sito Middle east Eye, "fonti vicine" al gruppo affermavano che "Hamas è stato fermo nel sostenere che qualsiasi accordo di cessate il fuoco debba portare al ritiro totale delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza". Secondo le stesse fonti,Hamas avrebbe respinto anche la recente proposta di rilascio di un piccolo gruppo di ostaggi israeliani e lo stop delle ostilità per 30 giorni. Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 11.35 Un fonte diafferma che il gruppo respinge laditermine a Gaza. Già ieri, secondo quanto riferito dal sito Middle east Eye, "fonti vicine" al gruppo affermavano che "è stato fermo nel sostenere che qualsiasi accordo di cessate il fuoco debba portare al ritiro totale delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza". Secondo le stesse fonti,avrebbe respinto anche la recentedi rilascio di un piccolo gruppo di ostaggi israeliani e lo stop delle ostilità per 30 giorni.

Una fonte di Hamas afferma che il gruppo respinge la proposta di tregua a breve termine a Gaza. "L'idea di una pausa temporanea nella guerra, solo per riprendere l'aggressione in seguito, è qualcosa s ...

La situazione in Medio Oriente continua a destare preoccupazione a livello internazionale, ma una nuova proposta di tregua di 28 giorni tra Israele ...

Il Cairo, 28 ott. (askanews) - Domenica il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha proposto una tregua di due giorni nella Striscia di Gaza per liberare gli ostaggi detenuti nel territorio ...

A poche ore dall’attentato di Tel Aviv, che ha visto un tir bianco travolgere 32 persone – quasi tutte anziane – presso una fermata dei bus per mano dell’arabo israeliano Ramir Natur, fa capolino un n ...