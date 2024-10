Liberoquotidiano.it - Food, psicologa Spadaro: "Tradizione sa di buono, per questo tutti la vogliono"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “laperché lasa di. Si potrebbero riassumere così i risultati della ricerca, ma i significati che quest'affermazione sottende sono profondi e molteplici, radicati nelle individualità dei ‘' che hanno partecipato alla ricerca e che scelgono laitaliana a tavola (90%). Ma come è possibile che un'umanità così varia, condivida con tanta convinzione una scelta così netta? Semplice, perché laa tavola - come in molti altri ambiti della cultura umana - non esiste. Esistono molteplici tradizioni. Una moltitudine infinita di sapori, memorie e certezze, di ricette e di gesti, di momenti e di profumi che si combinano in modo diverso e unico. Perché laè viva, si contagia, si arricchisce, si trasforma, rimanendo sempre e in ogni sua manifestazione, vera".