Fontana di Trevi, il Comune di Roma installa una piscina per il lancio delle monetine (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Fontana di Trevi, a Roma, si può osservare solo da dei pannelli trasparenti posti a qualche distanza dal monumento. I lavori in occasione del giubileo del 2025 stanno avendo un impatto concreto sulla città, dalle opere architettoniche nascoste da impalcature alle metro chiuse prima per l'ammodernamento e il restauro. I turisti però, nonostante la mancanza dell'acqua nella piscina della Fontana, non vogliono rinunciare al rituale lancio delle monetine che benedirebbe un futuro ritorno nella capitale. Sui social negli scorsi giorni sono state documentate le opere di pulizia degli addetti, intenti a raccogliere in qualsiasi modo le monetine lanciate dentro la vasca. October 26, 2024 Il sindaco Roberto Gualtieri aveva anticipato l'idea di introdurre un "catino" alla conclusione dei lavori. Ma l'installazione è arrivata prima del previsto.

