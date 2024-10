F1 Gp Brasile 2024 Vasseur | Concentrazione massima non guardiamo la classifica ora

Leggi tutto 📰 Sportface.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Frederic, team principal della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del weekend del Gran Premio del, appuntamento del Mondiale di Formula 1sul circuito di Interlagos. “Sarà un grande sforzo sia fisico che mentale per tutto il team, è il quinto weekend Sprint della stagione – spiega – In queste tre settimane di trasferta americana la squadra a Maranello ha lavorato senza sosta al simulatore, oltre al lavoro fatto al remote garage e le analisi che vengono effettuate dopo ogni gara sulla base dei dati raccolti in pista. Tra Maranello e qui dobbiamo fare in modo di dare a Charles e Carlos il miglior set-up di partenza possibile.” A Interlagos un’altra variabile potrebbe essere quella legata alle condizioni meteo: “Potrebbe entrare in gioco – conferma– e per questo è ancora più importante essere al massimo della