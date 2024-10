Estorsioni, bullismo, spaccio: maxi blitz della Polizia ad Arezzo e in altre 29 province. Un arresto in città (Di giovedì 31 ottobre 2024) bullismo, ricettazione, furti, rapine: sono questi i reati emersi durante una maxi operazione della Polizia di Stato ad Arezzo e in altre 29 province italiane. Il bilancio parla di 37 le persone arrestate, di cui 5 minorenni, e 51 quelle denunciate in stato di libertà tra i quali 17 minori per Arezzonotizie.it - Estorsioni, bullismo, spaccio: maxi blitz della Polizia ad Arezzo e in altre 29 province. Un arresto in città Leggi tutto 📰 Arezzonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), ricettazione, furti, rapine: sono questi i reati emersi durante unaoperazionedi Stato ade in29italiane. Il bilancio parla di 37 le persone arrestate, di cui 5 minorenni, e 51 quelle denunciate in stato di libertà tra i quali 17 minori per

Atti di bullismo, percosse, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere.

C'è anche Piacenza fra le 30 province coinvolte nel maxi blitz della polizia che ha portato a 161 sanzioni amministrative per uso di stupefacenti

Arrestate due persone maggiorenni, destinatarie di un ordine di carcerazione per rapina e di una custodia in carcere per maltrattamenti e lesioni, e altre cinque denunciate in stato di libertà.

Coinvolti 800 agenti delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale: sequestrate 13 pistole e 15 coltelli, oltre a mille dosi di droga. Al centro delle indagini anche bullismo, risse, rapine