Gaeta.it - Dramma a Sezze: Ritrovato il corpo di Augusto Battaglini, 91enne scomparso nei boschi

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La scomparsa diha colpito profondamente la comunità di. Il pensionato, novantunenne, è stato dichiarato disperso sabato 26 ottobre durante una passeggiata nei, ma le speranze di trovarlo vivo si sono spente con il ritrovamento del suo. Questo triste evento ha attirato l’attenzione sui pericoli che possono nascondere le escursioni in solitaria, in particolare per gli anziani. Le ricerche disperate Dopo la segnalazione di scomparsa da parte della famiglia, le operazioni di ricerca si sono attivate immediatamente. Le autorità, composte da vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile, hanno esplorato a fondo l’area intorno a via Valle i Santi. Anche le unità cinofile sono state coinvolte, cercando di fiutare tracce che potessero condurre al pensionato.