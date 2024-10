Ilfoglio.it - Di cosa parliamo quando parliamo di "riforestarazione"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un recente studio pubblicato su Nature offre un approccio innovativo alla rigenerazione delle foreste tropicali deforestate, basato su dati di alta precisione e tecniche avanzate di modellazione. Gli autori hanno sviluppato un modello che identifica le aree con il maggior potenziale per la rigenerazione naturale, combinando variabili biogeofisiche e socioeconomiche per creare mappe ad alta risoluzione delle regioni tropicali. Questo modello, costruito su dati satellitari e machine learning, ha identificato oltre 215 milioni di ettari di terre tropicali, situate principalmente in Brasile, Indonesia, Cina, Messico e Colombia, come idonee a questo processo di rigenerazione. Per mappare il potenziale rigenerativo, i ricercatori hanno utilizzato dati raccolti tra il 2000 e il 2016, osservando dove le foreste sono ricresciute spontaneamente dopo la deforestazione.