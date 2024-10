Cultura: Gibellina capitale italiana arte contemporanea 2026 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (LaPresse) – E’ Gibellina (Trapani) la capitale italiana dell’arte contemporanea per l’anno 2026. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, durante la cerimonia di proclamazione al ministero. Tra le finaliste c’erano anche Gallarate, Carrara, Pescara e Todi. Lapresse.it - Cultura: Gibellina capitale italiana arte contemporanea 2026 Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (LaPresse) – E’(Trapani) ladell’per l’anno. Lo ha annunciato il ministro della, Alessandro Giuli, durante la cerimonia di proclamazione al ministero. Tra le finaliste c’erano anche Gallarate, Carrara, Pescara e Todi.

L'Isola dei record: Gibellina prima capitale italiana dell'Arte Contemporanea 2026

Il titolo è stato assegnato all'unanimità e annunciato in conferenza stampa il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Presente il sindaco cittadina Salvatore Sutera ...

la città è un faro culturale non solo per l'Italia ma per tutto il mondo. Oggi, Gibellina è finalista per diventare Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026, ma questa speranza si scontra ...

Gibellina, la piccola città del Belice rinata dalle macerie del devastante terremoto del 1968, è da decenni simbolo di riscatto e arte contemporanea. Con l'iconico Cretto di Burri, opera monumentale ...

