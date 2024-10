Cop 29 cerca soluzioni alle catastrofi ambientali legate ai cambiamenti del clima (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le catastrofi ambientali, come quella di Valencia, sono sempre più frequenti, spesso legate al fenomeno del cambiamento climatico. Servizio di Antonella Mitola Cop 29 cerca soluzioni alle catastrofi ambientali legate ai cambiamenti del clima TG2000. Tv2000.it - Cop 29 cerca soluzioni alle catastrofi ambientali legate ai cambiamenti del clima Leggi tutto 📰 Tv2000.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le, come quella di Valencia, sono sempre più frequenti, spessoal fenomeno del cambiamentotico. Servizio di Antonella Mitola Cop 29aidelTG2000.

Cop29, Wwf: “Nuovi rapporti confermano l’urgenza di azioni decisive”

I rapporti indicano anche la disponibilità di soluzioni efficienti e sostenibili, come le energie rinnovabili, per colmare le lacune esistenti. “Coloro che propongono tempi lunghi o ritardano la ...

La corsa per fermare il riscaldamento globale sotto 1,5°C: Ue in prima linea

Tra Green Deal e pressione internazionale, l'Unione Europea cerca di frenare il riscaldamento globale entro il limite di sicurezza stabilito dall'Accordo di Parigi ...

FAI lancia la campagna #FAIperilclima in vista della COP29

È fondamentale comprendere le soluzioni per ridurre le emissioni di gas serra e sviluppare strategie di adattamento affinché gli effetti del riscaldamento globale non compromettano la nostra vita e ...

COP 16: FAO guida i Paesi a trovare soluzioni nei sistemi agroalimentari

