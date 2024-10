Avvistamento di Pinna nobilis nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella: una speranza per la specie (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La specie di mollusco bivalve Pinna nobilis, conosciuta comunemente come Nacchera di mare, sta affrontando una grave minaccia in tutto il Mediterraneo a causa di un’epidemia che ha decimato le sue popolazioni. Recenti monitoraggi effettuati nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, in Penisola Sorrentina, hanno fornito una notizia positiva: è stata avvistata una Pinna nobilis viva. Questo rinvenimento incoraggiante è parte di un progetto europeo dedicato alla salvaguardia delle specie marine. Un Avvistamento inaspettato nel mediterraneo Fino a dieci anni fa, avvistare una Pinna nobilis nei fondali marini era un evento comune. Tuttavia, con l’insorgere di un’epidemia devastante iniziata nel 2016 in Spagna, i molluschi di questa specie hanno subito una quasi totale estinzione. Gaeta.it - Avvistamento di Pinna nobilis nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella: una speranza per la specie Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi mollusco bivalve, conosciuta comunemente come Nacchera di mare, sta affrontando una grave minaccia in tutto il Mediterraneo a causa di un’epidemia che ha decimato le sue popolazioni. Recenti monitoraggi effettuatidi, in Penisola Sorrentina, hanno fornito una notizia positiva: è stata avvistata unaviva. Questo rinvenimento incoraggiante è parte di un progetto europeo dedicato alla salvaguardia dellemarine. Uninaspettato nel mediterraneo Fino a dieci anni fa, avvistare unanei fondali marini era un evento comune. Tuttavia, con l’insorgere di un’epidemia devastante iniziata nel 2016 in Spagna, i molluschi di questahanno subito una quasi totale estinzione.

Straordinario rinvenimento di una Pinna nobilis viva in Penisola sorrentina

Una Pinna nobilis viva nei fondali dell'Area marina protetta di Punta Campanella, in penisola sorrentina. Un avvistamento normale fino a 10 anni fa ma non ora, vista l'epidemia che ...

Trovata “Nacchera di Mare” viva con conchiglia da 40 cm in Costiera Sorrentina: è a rischio estinzione

Il personale dell’Amp Punta Campanella ha trovato un esemplare vivo di Pinna Nobilis. La specie è a rischio estinzione per una epidemia partita nel 2016.

Punta Campanella, individuata una Pinna nobilis ancora viva

(Massa Lubrense, 31 Ott 24) Una Pinna nobilis viva nei fondali dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella, in penisola sorrentina. Un avvistamento normale fino a 10 anni fa ma non ora, vista l'epid ...

