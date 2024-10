Ascolti TV | Mercoledì 30 Ottobre 2024. Io Canto in calo (15.4%), Rai2 si rianima con la fiction (8%) ma in preserale è allo 0.6% coi Gormiti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella serata di ieri, Mercoledì 30 Ottobre 2024, su Rai1 Il diritto di contare ha interessato 1.941.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale5 Io Canto Generation conquista .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la prima puntata della serie Stucky intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Terminator: Destino oscuro incolla davanti al video 710.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 667.000 spettatori (5%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 983.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Quattro Matrimoni e un Funerale raduna 220.000 spettatori (1.5%). Sul 20 The Town fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 la serie I Fiumi di Porpora ha raggiunto .000 spettatori (%). Su Iris Shutter Island è seguito da . Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 30 Ottobre 2024. Io Canto in calo (15.4%), Rai2 si rianima con la fiction (8%) ma in preserale è allo 0.6% coi Gormiti Leggi tutto 📰 Davidemaggio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella serata di ieri,30, su Rai1 Il diritto di contare ha interessato 1.941.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale5 IoGeneration conquista .000 spettatori con uno share del %. Sula prima puntata della serie Stucky intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Terminator: Destino oscuro incolla davanti al video 710.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 667.000 spettatori (5%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 983.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Quattro Matrimoni e un Funerale raduna 220.000 spettatori (1.5%). Sul 20 The Town fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 la serie I Fiumi di Porpora ha raggiunto .000 spettatori (%). Su Iris Shutter Island è seguito da .

